17 Nisan 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Menemenspor'da Selmani Avrupa yolcusu

TFF 1. Lig'den Avrupa'ya
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un Arnavut kalecisi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. 21 yaşındaki tecrübeli kaleciye İtalya, , Rusya ve 'dan teklifler geldiği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'un Arnavut kalecisi 'ye Avrupa yolu gözüktü. Bu sezon sarı-lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından olan ve yaptığı kurtarışlarla birçok maçta takımı ipten alan 21 yaşındaki kaleciye İtalya, , Rusya ve 'dan teklifler geldiği öğrenildi. Menemenspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Selmani için İtalya'nın Bologna, Yunanistan'ın Olymipakos, Rusya'nın ve Krosnadar, ile Ukrayna'nın Zorya ekiplerinin devrede olduğu vurgulandı.

Selmani'nin gelcekte çok iyi bir kariyere sahip olacağını dile getiren Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Kalecimiz çok yetenekli ve disiplinli. Tekliflerin gelmesi çok doğal. Ancak şu an koronavirüs salgınından kurtulup yeniden futbola dönmek önceliğimiz. Her şey düzeldiğinde transferler de gerçekleşir" diye konuştu.
Sezon başında Arnavutluk'un KF Laçi takımından edilen Selmani, ülkesinin A 'nda da forma giyiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Kubilay’dan mesaj Kubilay’dan mesaj
Paralarımız ödenmeli Paralarımız ödenmeli
Sabrın sonu Yusuf Sabrın sonu Yusuf
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör