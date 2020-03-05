05 Mart 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Altay hedefini şampiyonluk belirledi

Altay hedefini şampiyonluk belirledi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 05.03.2020

1. Lig'de 38 puanla 5. sırada bulunan , bu sezonu şampiyon olarak bitirip 'e çıkmak istiyor. Her maça final havasında hazırlandıklarını belirten Altay oyuncusu , "Galibiyetler moralimizi yükseltiyor. Taraftarımızdan da kalan maçlarda sahada vereceğimiz mücadeleye destek vermelerini istiyoruz" dedi.

1. Lig'de yarın diğer temsilcisi 'la karşılaşacak 'da forma giyen isimlerden , "Kazanmaya devam edip her hafta stratejimizi yenileyeceğiz ancak yolun sonu şampiyonluk." dedi.

Kulübün Youtube kanalına konuşan Yılmaz Özeren, bireysel olarak ligin ikinci devresinde performansını yükselttiğini, takımın da 'ın göreve gelmesiyle bir ivme yakaladığını belirtti.

Öz güvenlerinin yükseldiğini bildiren Yılmaz Özeren, şunları kaydetti:

"Bu durum sonuçlara da yansıdı. İyi yoldayız ve son 9 haftaya her maç için final havasında hazırlanıyoruz. Kazanmaya devam edip her hafta stratejimizi yenileyeceğiz ancak yolun sonu şampiyonluk. Galibiyetler moralimizi yükseltiyor. Taraftarımızdan da kalan maçlarda sahada vereceğimiz mücadeleye destek vermelerini istiyoruz."

Turgut Doğan Şahin de önlerindeki Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor ve maçlarından en yüksek puanı alıp üst sıralara tutunmak istediklerini belirtti. Skora verdiği katkıdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Özeren, " deplasmanında taraftarımızın desteği iyi oyunumuza yansıdı. Menemenspor sahasına yabancı değiliz. Deplasman olsa dahi taraftarımızın desteğiyle 3 puana yakın taraf biziz." ifadelerini kullandı. Ekol Göz Menemenspor ile Altay arasında yarın saat 19.00'da Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Emre Malok düdük çalacak.

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