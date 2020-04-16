16 Nisan 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Taraftarlara telefonla moral

Taraftarlara telefonla moral
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Altınordu'da futbolcular, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren 65 yaş üstü camia büyüklerini ve taraftarları unutmadı.

Altınordu'da futbolcular, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren 65 yaş üstü camia büyüklerini ve taraftarları unutmadı. Yönetim, stadyuma gelenlerin listesini oluşturup taraftarlarla telefonda görüştürdü. Futbolcular taraftarları arayıp ihtiyaçlarını sordu. 65 yaş üstü Altınordu sevdalılarına moral aşılanarak evde kalmaları istendi.
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