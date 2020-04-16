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TFF 1. LİG

Bursa başkanlığını istiyorum

Bursa başkanlığını istiyorum
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Bursaspor'un eski Kaptanı Erkan Özbey, “Birkaç yıl sonra Bursaspor’a başkan olmayı hedefliyorum. Kendimi geliştiriyorum” diye konuştu.

Bursaspor'un unutulmaz oyuncularından Erkan Özbey, kariyer hedefleri arasında yeşil-beyazlı camiada başkanlık veya yöneticilik yapmak olduğunu açıkladı. Timsah'da 1997-2003 yılları arasında 7 sezon forma giyen eski milli stoper, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde yöneticilik hedefime ulaşmayı planlıyorum. Kulübün içinde bulunduğu borç yükü beni ürkütmüyor" dedi. bursadabugüncom'da M. Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun hazırladığı "EvdeKal'anlara " programına konuk olan Bursaspor'un eski kaptanı Erkan Özbey, "Şu anda kendine yatırım yapıyorum. İngilizcemi geliştiriyorum. Daha donamlı bir yönetici olmak için uğraşıyorum. Diplomam var ama teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Yöneticiliğe daha yatkınım" ifadelerini kullandı.
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