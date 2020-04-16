16 Nisan 2020, Perşembe
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Bursa başkanlığını istiyorum
Bursaspor'un eski Kaptanı Erkan Özbey, “Birkaç yıl sonra Bursaspor’a başkan olmayı hedefliyorum. Kendimi geliştiriyorum” diye konuştu.
Bursaspor'un unutulmaz oyuncularından Erkan Özbey, kariyer hedefleri arasında yeşil-beyazlı camiada başkanlık veya yöneticilik yapmak olduğunu açıkladı. Timsah'da 1997-2003 yılları arasında 7 sezon forma giyen eski milli stoper, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde yöneticilik hedefime ulaşmayı planlıyorum. Kulübün içinde bulunduğu borç yükü beni ürkütmüyor" dedi. bursadabugüncom'da M. Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun hazırladığı "EvdeKal'anlara Futbol" programına konuk olan Bursaspor'un eski kaptanı Erkan Özbey, "Şu anda kendine yatırım yapıyorum. İngilizcemi geliştiriyorum. Daha donamlı bir yönetici olmak için uğraşıyorum. Diplomam var ama teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Yöneticiliğe daha yatkınım" ifadelerini kullandı.
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