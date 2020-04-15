15 Nisan 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

İdolüm Dani Alves

İdolüm Dani Alves
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

İstanbulspor'un tecrübeli ismi , örnek aldığı tek ismin Daniel Alves olduğunu belirtti.

İstanbulspor'un tecrübeli ismi , örnek aldığı tek ismin Daniel Alves olduğunu belirtti. Keçiörengücü'ne gitmesini en büyük pişmanlığı olarak vurgulayan Rıdvan, "Yaşım 29, oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. İstanbulspor'da mutluyum" dedi.
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