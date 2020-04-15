15 Nisan 2020, Çarşamba
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Sıra Hatayspor’a geldi
Lider Hatay’ın hocası Mehmet Altıparmak, “Hatay’a karşı iki kez finalde şans bizden yanaydı. Şimdi Hatay’ı direkt Süper Lig’e çıkaracağız” dedi.
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'un başarılı teknik direktörü Mehmet Altıparmak, önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacaklarını iddia ederek, "İlhan Palut ve Bayram Toysal hocaların Hatayspor üzerinde çok emekleri var. İnşallah tüm Hatay'ın desteğiyle şampiyon olacağız" dedi. Daha önce başka takımlarda Hatayspor'a karşı iki kez final oynadıklarını belirten Altıparmak, "İkisinde de şans bizden yana güldü. Artık Hatayspor'un hocasıyım, 6 maç sonra şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu. En büyük hedefinin ise milli takımı çalıştırmak olduğunu söyledi.
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