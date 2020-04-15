15 Nisan 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Sıra Hatayspor’a geldi

Sıra Hatayspor’a geldi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Lider Hatay’ın hocası , “Hatay’a karşı iki kez finalde şans bizden yanaydı. Şimdi Hatay’ı direkt Süper Lig’e çıkaracağız” dedi.

1. Lig'de lider Hatayspor'un başarılı teknik direktörü , önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacaklarını iddia ederek, "İlhan Palut ve Bayram Toysal hocaların Hatayspor üzerinde çok emekleri var. İnşallah tüm Hatay'ın desteğiyle şampiyon olacağız" dedi. Daha önce başka takımlarda Hatayspor'a karşı iki kez final oynadıklarını belirten Altıparmak, "İkisinde de şans bizden yana güldü. Artık Hatayspor'un hocasıyım, 6 maç sonra şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu. En büyük hedefinin ise milli takımı çalıştırmak olduğunu söyledi.
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