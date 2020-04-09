09 Nisan 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Evler tribüne döndü

Evler tribüne döndü
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

taraftarları, koronavirüsle mücadele sürecinde coşkusunu evlere sığdırdı.

taraftarları, koronavirüsle mücadele sürecinde coşkusunu evlere sığdırdı. Daha önce tribünlerde haykırdıkları marşları evde çalıp söyleyen taraftarlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları bu marşların sonunda "evde kal" çağrısı yaptı. Bursaspor Kongre Üyeleri Platformu başlattığı akımla taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.
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