Eskişehirspor'a büyük şok! 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı...

Son dakika: Eskişehirspor, eski kalecisi Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve kulübe -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı getirildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a eski futbolcusu Ruud Boffin'in geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı cezası verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin yapılan görüşmelerin kendisine sunulan ödeme planına rağmen olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Boffin'e alacaklarına karşılık 75 bin avro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle 100 bin avro teklif edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ruud Boffin'e alacaklarına karşı sunduğumuz ödeme planına rağmen olumlu dönüş alınamamıştır. Bu sebeple kulübümüze 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı Türkiye Futbol Federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirspor'umuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir.

ESKİŞEHİRSPOR İTİRAZ EDECEK

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan Mustafa Akgören, eski futbolcuları Ruud Boffin'in geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle verilen 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı cezasına itiraz edeceklerini bildirdi.

Akgören, yaptığı açıklamada, Boffin'in alacaklarına ilişkin olarak verilen puan silme ve transfer yasağının tebliğ edilmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Son 3 yıldır geçmiş dönemlerde atılmış imzalarla ilgili kulübün ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsatan Akgören, şunları kaydetti:

"Ruud Boffin, kulübümüze 5 sene emek vermiş, camiamız tarafından sevilmiş ve buradan da ciddi paralar kazanmış bir oyuncumuz. Kendisinin alacağı faizleriyle 430 bin avro gibi bir tutara ulaşmış durumda. Oyuncuyla ve avukatıyla görüştük. Kendisine ödeyebileceğiz tutarı ilettik. Oyuncumuza 75 bin avro değerinde bir ev ve 100 bin avro nakit teklif ettik. Kendisi de bu ödeme planına ılımlı yaklaştı. Biz oyuncumuzla anlaştığımızı düşünürken bugün öğle saatlerinde tarafımıza puan silme cezası tebliğ edildi. Bu cezalara karşı itiraz hakkımızı kullanacağız. Covid-19 nedeniyle tüm dünya olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte FIFA tüm organizasyonlarını ertelemişken, bu gibi bir cezanın gündeme gelmesi bizi üzdü."

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