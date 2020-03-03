Akhisarspor'dan örnek haraket! Kadınlar Günü'nde...

Akhisarspor gelecek hafta sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçında Kadınlar Günü'ne denk geleceği için kadınların ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Akhisarspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle sahasında oynayacağı Osmanlıspor müsabakasını kadınların ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında taraftarı tribünlere çekmek amacıyla ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle tüm kadınlara ücretsiz maç keyfi yaşatacak. Yeşil-siyahlı takımın 8 Mart'ta oynanacağı Osmanlıspor maçını kadınlar ücretsiz seyredecek. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural tüm taraftarları oynayacakları kritik maça davet etti.

Akhisarspor 1970 Akigo Taraftarlar Derneği'nin Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi üzeri Hükümet Konağı önündeki taraftarları maça çağırma masasını ziyaret eden Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural tüm taraftarları bu kritik maça davet etti.

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut yaptığı açıklamada, "Tüm kadınlarımızı yaş sınırı olmadan Osmanlıspor maçına bekliyoruz. Öğrencilerimize daha önce yapmıştık yine bu hafta Osmanlıspor maçında 18 yaş altı tüm taraftarımız ücretsiz olarak karşılaşmayı izleyebileceklerdir. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım istiyoruz, bu hafta bu stadı dolduralım. Hayırlısıyla bir zafer daha kazanalım. Süper Lig'e doğru iyi adımlar atıyoruz. Hocamızla birlikte halkımızın içindeyiz, taraftarımızın yanındayız. Taraftar olmadan biliyorsunuz bu takımlar olmaz. Bizler bu gücü onlardan alıyoruz, bizlere cesaret ve güç veriyorlar" şeklinde konuştu.



"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK"

Ligin bitimine 9 hafta kala alacakları puanlarla zirveye oynayacaklarını ifade eden Başkan Karabulut, "Ben bu serinin devam edeceğine inanıyorum, inşallah böyle gider. Bizim niyetimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu Akhisarspor gerçekten hak ettiği yer Süper Lig'e çıkması gerektiğini biliyoruz ve bunu da herkes bilsin" diye konuştu.



YILMAZ VURAL: "TÜM MAÇLARDAN BAŞARI İLE ÇIKACAĞIZ"

Kadınlar Günü dolayısıyla yönetimin kararı ile güzel bir maç günü yaşayacaklarını ifade eden Teknik Direktör Yılmaz Vural ise "Tribünlerde kadınlarımızı da görmek bizleri oldukça mutlu edecektir. Hiçbir maç kolay değil, tabii ki Osmanlıspor maçı da önemli maçlardan bir tanesidir. Puan cetvelindeki konum itibari ile Osmanlıspor'un 3 puana ihtiyacı olan bir takımdır. Böyle takımlardan puan almak zordur ancak kendi sahamız ve seyircimizin önünde 3 puanı almak istiyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda bir hedefimiz var eğer bu maçı da alırsak 3'de 3 yapmış olacağız ve puan cetvelinde de sıralama çok farklı olacaktır. Son iki hafta da yaşadığımız gibi puan cetvelinde aşağı ile yukarıdaki takımlar arasında açılmalar oldu. Bu hafta da üst sıralardaki takımlar da kendi aralarında oynuyor dolayısıyla orada alınacak herhangi bir sonuç bizim kazanmamızdan sonra bir anlam kazanacaktır. Bir hesaplama yaparken önce kendiniz kazanmanız gerekmektedir. İşimiz kolay değil tabii ki pazar günkü maçtan sonra hemen iki gün sonra çok önemli bir Adana Demirspor maçına çıkacağız ve ondan sonra da Erzurum maçı var. İnşallah tüm maçlardan başarı ile çıkacağız" açıklamasını yaptı. Akhisarspor yönetiminin hiç alışık olmadıkları bir şekilde taraftarın içinde olduğuna vurgu yapan Akhisarspor 1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak da bu destekten dolayı yönetime teşekkür ederek tüm taraftarları maça davet etti.

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