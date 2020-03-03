03 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

Giresunspor galibiyet serisi hedefliyor

Giresunspor galibiyet serisi hedefliyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.03.2020

1. Lig ekiplerinden , karşısında aldığı galibiyeti sürdürmek istiyor. Gelecek hafta deplasmanda Eskişehirsporu'da yenip galibiyet serisi hedefliyor.

1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Kutlu, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde üst üste aldıkları üç mağlubiyeti, 15 maç üst düzey performans gösteren bir takımın düşüş yaşadığı dönem olarak gördüğünü söyledi.

Kendilerini en çok maçındaki yenilginin etkilediğini belirten Kutlu, "Bu maçta kötü oynayarak kaybettik. deplasmanında eksik kaldık ancak iyi oynayarak mağlup olmuştuk. Akhisarspor maçında da ortada bir maç vardı, golü atan kazandı." dedi. Kutlu, dün 2-0 galip ayrıldıkları maçının ise kendileri için bir çıkış olduğunu ifade ederek, "Maçın ilk yarısında skor üstünlüğümüz olsa da sıkıntılı bir süreç geçirdik, istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ancak ikinci yarı gerçekten oyuncularımız hem defansif hem de ofansif anlamda pozisyonlara girdi." diye konuştu.

Önlerinde çok önemli Eskişehirspor maçı olduğunu vurgulayan Kutlu, şunları kaydetti:

"Ligdeki kötü durumunun aksine Türk futbolu için çok önemli bir camia. Kendi sahasında oynadıkları maçlarda büyük taraftar desteğiyle oynuyorlar. Onlar da artık kazanmak istiyor ancak biz artık Boluspor maçını galibiyetle tamamladık, yeni bir seri başlatmamız gerekiyor, 'e de bunun bilinciyle gideceğiz. Bir kazaya uğramak istemiyoruz. Boluspor maçının ardından maçından da galibiyetle ayrılmamız halinde önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum. Boluspor maçını galibiyetle tamamladık, yeni bir seri başlatmamız gerekiyor, Eskişehir'e de bunun bilinciyle gideceğiz"

Yeşil-beyazlı takım, 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hakan Kutlu yönetiminde, tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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