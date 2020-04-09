09 Nisan 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Akhisarspor 50 yaşında

Akhisarspor 50 yaşında
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Süper Lig'e dönme mücadelesi veren , 50 yaşına bastı.

Süper Lig'e dönme mücadelesi veren , 50 yaşına bastı. 8 Nisan 1970'te kurulan Ege'nin güzide ekibinin başkanı Fatih Karabulut, "Geride bıraktığımız 50 yıl içinde Akhisarsporumuza katkıda bulunan, şu ana kadar görev yapmış başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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