Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'de 33. haftanın maç programını açıkladı. Şampiyonluğun ve küme düşme hattını ilgilendiren 8 karşılaşma 12 Temmuz Pazar günü 17.30'da başlayacak. Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası ise 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Müthiş bir heyecanın yaşandığı TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan programa göre 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı dışındaki tüm karşılaşmalar 12 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

İşte TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

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