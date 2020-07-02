02 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

 (), 1. Lig'de 33. haftanın maç programını açıkladı. Şampiyonluğun ve küme düşme hattını ilgilendiren 8 karşılaşma 12 Temmuz Pazar günü 17.30'da başlayacak. Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası ise 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Müthiş bir heyecanın yaşandığı 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan programa göre 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı dışındaki tüm karşılaşmalar 12 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

İşte TFF 1. Lig'de 33. haftanın maç programı:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor ( Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt )

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor ( Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

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