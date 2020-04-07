Süper Lig devleri Balıkesirspor'dan Anıl Başaran'ı istiyor!
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen Anıl Başaran, bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına girmiş durumda. 20 yaşındaki genç oyuncu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 7 gol atıp 1 asist yaptı.
TFF 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un genç yıldızı Rahmi Anıl Başaran Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. 2017 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Yeni Asır'ın haberine göre; Trabzonspor başta olmak üzere Galatasaray, Sivasspor, Antalya, Kasımpaşa ve Konyaspor'un genç oyuncuyu menajerler vasıtasıyla izlettiği öğrenildi. Rahmi Anıl, bu sezon 27 maçın 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. U-19 takımında 1 maçta oynayan, U-21 takımında 47 maçta 24 golle dikkat çeken genç oyuncu, transfer döneminin gözdesi olacak. Rahmi Anıl'ı, yaz döneminde Süper Lig takımlarına satmayı planlayan Bal-Kes kasasına önemli bir gelir koymayı hedefliyor.
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