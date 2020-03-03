03 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altay geri sayıma başladı! Son 9...

Altay geri sayıma başladı! Son 9...
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.03.2020

1. Lig'de , çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kalan 9 maçından maksimum puanı almak isteyen temsilcisi ligde 38 puanla 5. sırada bulunuyor.

1. Lig'de 25. haftayı 38 puan ve averajla 5. sırada geçen 'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, gelecekten umutlu olduklarını belirterek, "Fiziksel olarak ayakta kalan ekipler ve her anlamda kenetlenen camialar üst lig hedefine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, 'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi. Altınordu karşılaşmasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda şehit askerler için oluşan atmosferin unutulmaz olduğunu belirten Bozok, şunları kaydetti:

"10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın verdiği destek ise itici gücümüz oldu. Ligin sonuna yaklaştık. Fiziksel olarak ayakta kalan ekipler ve her anlamda kenetlenen camialar üst lig hedefine ulaşacak. Gelecekten umutluyuz. Şampiyonlukla kapattığımız geçmiş iki sezondaki kadro derinliğimiz ve takım oyunumuz yine en büyük artımız olacak. Kadromuzdaki her oyuncunun katkı vereceğine inanıyoruz. Menemenspor ve Hatayspor maçlarıyla iki hafta daha 'deyiz. Bunu avantaja çevirip deplasmanına moralli bir şekilde gitmek istiyoruz."

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