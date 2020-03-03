03 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

İzmir’de yenilmiyor

İzmir’de yenilmiyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.03.2020

1. Lig’de play-off mücadelesi veren Altay, İzmir derbisinde 10 kişi kaldığı Altınordu karşısında 1-0 kazanarak evinde yine geçit vermedi.

1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altay, İzmir derbisinde 10 kişi kaldığı Altınordu karşısında 1-0 kazanarak evinde yine geçit vermedi. Siyah-beyazlılar takım, İzmir'de üst üste 4. galibiyetini alarak 12 puan topladı. Altay, deplasmanda son 4 maçta 2 puan alırken, kaybını evinde telafi etti.
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