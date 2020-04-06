06 Nisan 2020, Pazartesi
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Altıparmak ‘devam’ dedi
Son üç yılda farklı takımlarla Süper Lig’e çıkan Mehmet Altıparmak: “İnşallah Hatay’da da şampiyon olacağız, sözleşmem sürüyor. Yolumuza yukarıda devam edeceğiz.”
Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyon olmaları halinde sonrasında da Hatay'la yola devam etmek istediğini söyledi. Futbol Arena'ya konuşan tecrübeli hoca, "İnşallah kalan maçlarda başarılı olup çıkacağız. Şampiyon olduktan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Yönetimle öyle anlaştık, sözleşmem sürüyor" ifadesini kullandı. Altıparmak, "3 büyüklerde oynamadım. Oralarda oynamış olsam 1-0 önde başlıyorsunuz. Türkiye'de bu kadar şampiyon olan, şampiyonluğa oynayan hoca sayısı azdır" dedi. Liglerin yurt dışında bir yerde oynanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan tecrübeli hoca, "Bence yurt dışı olmaz. Oralarda yapacağımıza, ülkemizde bir şehirde komple izolasyonu sağlayıp oynanabilir" cevabını verdi. Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü: "Haziranda liglerin başlaması halinde mayıs başında idmanlara başlamamız gerekiyor. Takımın hepsi izole. Herkes kendi evinde, ailesiyle birlikte. Hiç kimseyle iletişime geçmeden mümkün olduğunca yaşamaya çalışıyorlar."
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