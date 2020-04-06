06 Nisan 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

‘Tamamlanması zor’

‘Tamamlanması zor’
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Mustafa Özer, “Liglerin tamamlanması zor gözüküyor. Federasyonun mayıs ayında alacağı kararı bekleyeceğiz” dedi.

Mustafa Özer, ligin tamamlanmasının zor olduğunu söyledi. Koronavirüs salgınının her geçen gün yaygınlaştığının altını çizen Özer, "FIFA ile yapılan görüşmede, liglerin tamamlanması ortak düşünce. Fakat salgının önümüzdeki haftalarda ne duruma geleceği ortada. Ülkemizde de artarak devam eden bir vaka var. de bunun farkında ve mayıs ayında tekrar toplanarak durumu değerlendirecek. O kararı bekleyeceğiz" diye konuştu. Mayıs ayındaki toplantının önemine vurgu yapan Özer, "10 farklı senaryo ve eylem planı belirleyen TFF, bunlardan birini veya birkaçını mayıs ayının ilk haftasında hayata geçirecektir" ifadesini kullandı. Tecrübeli hoca, "Ayrıca futbolcular, şu anda fiziksel olarak en dibe vurmuş durumda. Lige hazır hale gelmeleri, yeni lig takvimi göz önüne alındığında, sezonun tamamlanması zor gözüküyor. TFF'nin aldığı karara uymak ve beklemekten başka çaremiz yok" diyerek sözlerini noktaladı.
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