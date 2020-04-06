06 Nisan 2020, Pazartesi
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6 HAFTA SONRA TUR ATACAĞIZ
Liglerin haziranda başlaması planını değerlendiren Çağlar, "Herkesin gönlü rahat olsun. 6 hafta sonunda kupayı Bursa'ya getireceğiz. O turu Bursa'da atacağız. İbrahim Hoca çok hırslı bir teknik adamdır. Birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Takımdaki ortamdan da övgüyle bahseden başarılı eldiven, "Kaptan Selçuk, Özer ve Anıl ağabeyler bize destek oluyor. Herkes idman bitince tesiste kalmak için can atıyor" ifadelerini kullandı.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
YENİ BAZUKALAR GELİYOR
Galibiyet pozlarında başrol oynayan 'bazuka'yı sembolize eden sevinç gösterisine de açıklık getiren Akbaba, "Maçtan sonra içimden geldi galibiyet pozu verdim. Artık gelenek haline geldi. Şu anda farklı yeni bazukalar bekliyor. Taraftarımız sürprizlere hazırlıklı olsun" diye konuştu.
Efsane olacağım
Timsah’ın 25 yaşındaki eldiveni, “Hayallerimden birisi Bursaspor’un efsane kalecilerinden biri olmak. A Milli Takım ve yurtdışı hedeflerim de var” dedi.
Bursaspor'un başarılı kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, yeşil-beyazlı camiada efsane olmak istediğini açıkladı. BursadaBugün. com programında M. Ali Ekmekçi ve Serkan Yetişmişoğlu'nun konuğu olan 25 yaşındaki eldiven, "Hayallerimden birisi Bursaspor'un efsane kalecilerinden biri olmak. Uzun yıllar burada oynamak istiyorum. Süper Lig'de Bursaspor'un kalecisi olmak istiyorum. A Milli Takım'a yükselme hedefim var. Ondan sonra da Avrupa'da oynayıp o heyecanı yaşamak istiyorum" dedi.
6 HAFTA SONRA TUR ATACAĞIZ
Liglerin haziranda başlaması planını değerlendiren Çağlar, "Herkesin gönlü rahat olsun. 6 hafta sonunda kupayı Bursa'ya getireceğiz. O turu Bursa'da atacağız. İbrahim Hoca çok hırslı bir teknik adamdır. Birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Takımdaki ortamdan da övgüyle bahseden başarılı eldiven, "Kaptan Selçuk, Özer ve Anıl ağabeyler bize destek oluyor. Herkes idman bitince tesiste kalmak için can atıyor" ifadelerini kullandı.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
YENİ BAZUKALAR GELİYOR
Galibiyet pozlarında başrol oynayan 'bazuka'yı sembolize eden sevinç gösterisine de açıklık getiren Akbaba, "Maçtan sonra içimden geldi galibiyet pozu verdim. Artık gelenek haline geldi. Şu anda farklı yeni bazukalar bekliyor. Taraftarımız sürprizlere hazırlıklı olsun" diye konuştu.
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