Manisa yaş mağduru

Amatör lige düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor, sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen ekiplerden oldu.

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TFF 1. LİG HABERLERİ

Amatör lige düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor, sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen ekiplerden oldu. 28 kişilik kadrosundan 25'i 20 yaşın altındaki siyahbeyazlılarda, sadece Barış (22), Mert Uygun (21) ve Samed Can (21) sokağa çıkabilecek. 1 Ocak 2000 doğumlu Atakan ise kıl payı yasağa takıldı.