06 Nisan 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Çotanaklar Milyoner’de!

Çotanaklar Milyoner’de!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

ATV'nin merakla izlenen yarışma programı 'Kim Olmak İster'de önceki akşam sorulan 'Çotanaklar hangi şehrin takımının taraftar grubudur' sorusu yeşil-beyazlı ekibin de dikkatini çekti.

ATV'nin merakla izlenen yarışma programı 'Kim Olmak İster'de önceki akşam sorulan 'Çotanaklar hangi şehrin takımının taraftar grubudur' sorusu yeşil-beyazlı ekibin de dikkatini çekti. Kulübün sosyal medya hesabından görsel paylaşıldı. Öte yandan yarışmacı, bu soruya cevap veremedi ve yarışmadan çekildi.

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