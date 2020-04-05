Yılmaz Vural sıkı takipte

Süper Lig yarışındaki Akhisar, en az 2 ay sürmesi öngörülen futbolsuz süreçte formda kalmak için harıl harıl çalışıyor.

Futbolcuların fiziğini hazır tutmak için detaylı bir program hazırlayan Yılmaz Vural'ın, online antrenmanları anbean takip ettiği öğrenildi. Tecrübeli hoca, kondisyonları yüzde 60-70 oranında koruyup topla antrenmanların başlayacağı tarihe hazır olmak istediklerini açıklamıştı.

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