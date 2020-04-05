05 Nisan 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altıparmak denetimde!

Altıparmak denetimde!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Hatayspor, lige verilen arada hazırlıklarını teknik heyetin raporu doğrultusunda evinde sürdürürken; teknik direktör da online idmanlarda oyuncularını yalnız bırakmıyor.

Tecrübeli hoca, dün konferans yayın aracılığıyla futbolcularıyla bir araya geldi. Altıparmak'ın bordo-beyazlı oyuncuları denetlediği bu anlar da kulübün Twitter hesabından 'bugünkü idman' notuyla paylaşıldı.

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