29 Mart 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Güç depoluyoruz

Güç depoluyoruz
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

'un tecrübeli yıldızı Volkan Şen, hocalarının verdiği antrenman programına harfiyen uyduklarını söyledi. 32 yaşındaki futbolcunun, çalışma videosu kulüp tarafından paylaşıldı

Adana Demirspor'un tecrübeli yıldızı Volkan Şen, hocalarının verdiği antrenman programına harfiyen uyduklarını söyledi. 32 yaşındaki futbolcunun, çalışma videosu kulüp tarafından paylaşıldı. Volkan, " oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bunu lige verilen yaz ayları arası gibi düşünmek gerek. Güç depoluyoruz ve dikkatli olmalıyız" diye konuştu.
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