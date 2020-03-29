29 Mart 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu harika

Altınordu harika
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Devre arasında Osmaniye’den İzmir ekibine katılan Metehan Mimaroğlu, “Bu ligde mücadele üst seviyede. çok köklü ve harika bir camia” dedi.

1. Lig ekiplerinden 'nun devre arasında 3. Lig takımı Osmaniye'dn kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu, çabuk uyum sağladığını söyledi. Metehan, "Diğer liglere göre burada mücadele üst seviyede. Her takım her takımı yenebilecek kadrolara sahip. İyi yabancı ve yerli futbolcuların yer aldığı ligde ben de Altınordu için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Altınordu'da 11 maçta forma giyen Metehan 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Metehan, "Altınordu'daki aile havasına çok iyi adapte oldum. Altınordu, çok köklü bir camia. 25 yaşındayım ve kendimi futbol olarak en iyi hissettiğim yerdeyim. Takım içerisindeki hava çok iyi ve ben de burada olmaktan çok mutluyum. Altınordu'nun 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' sloganına uyan bir karakterim var. Burası çok iyi bir eğitim yuvası" dedi.

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