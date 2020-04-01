Ali Keten’e süper takip

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya Kasımpaşa'dan sonra Y. Malatya talip oldu.

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1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya Kasımpaşa'dan sonra Y. Malatya talip oldu. 2 yıllık kontratı bulunan ve savunmanın her bölgesinde oynayan Ali için sezon sonu görüşülecek. Ali Keten'e