01 Nisan 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Ali Keten’e süper takip

Ali Keten’e süper takip
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya Kasımpaşa'dan sonra Y. Malatya talip oldu.

1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya Kasımpaşa'dan sonra Y. Malatya talip oldu. 2 yıllık kontratı bulunan ve savunmanın her bölgesinde oynayan Ali için sezon sonu görüşülecek. Ali Keten'e
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