01 Nisan 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Ali Keten’e süper takip
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya Kasımpaşa'dan sonra Y. Malatya talip oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da Ali Keten bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya Kasımpaşa'dan sonra Y. Malatya talip oldu. 2 yıllık kontratı bulunan ve savunmanın her bölgesinde oynayan Ali için sezon sonu görüşülecek. Ali Keten'e
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...