21 Mart 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Muhammed Mert Konya’nın radarında

Muhammed Mert Konya’nın radarında
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da orta saha oyuncu Muhammed Mert'i 'un takip ettiği öğrenildi.

Devre arasında da gurbetçi futbolcuyla ilgilenen yeşil-beyazlıların sezon sonunda İzmir ekibine teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü. Muhammed Mert, kırmızı- lacivertli formayla bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. İkinci sezonunu geçirdiği Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun satışına, cazip bir teklif gelmesi haline onay verileceği bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akigo salı başlayacak Akigo salı başlayacak
Altay noktayı koydu Altay noktayı koydu
TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör