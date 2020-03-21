21 Mart 2020, Cumartesi
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Muhammed Mert Konya’nın radarında
TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da orta saha oyuncu Muhammed Mert'i Konyaspor'un takip ettiği öğrenildi.
Devre arasında da gurbetçi futbolcuyla ilgilenen yeşil-beyazlıların sezon sonunda İzmir ekibine teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü. Muhammed Mert, kırmızı- lacivertli formayla bu sezon 27 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. İkinci sezonunu geçirdiği Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun satışına, cazip bir teklif gelmesi haline onay verileceği bildirildi.
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