21 Mart 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Akigo salı başlayacak

Akigo salı başlayacak
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Akhisarspor, koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada 4 gün tatil yapacak.

Akhisarspor, koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada 4 gün tatil yapacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, " ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlemlerimizi alıp çalışacağız. 4 gün sonra devam edeceğiz" dedi.
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