TFF 1. Lig: Osmanlıspor 1-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. İki takım, Numan Çürüksu (k.k.) ve Raul Rusescu'nın (p) attığı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor ile Giresunspor, Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 63. dakikada Numan Çürüksu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de konuk takımda Raul Rusescu'nun 80. dakikada penaltıdan attığı gol skoru belirledi.

Öte yandan Giresunspor'da Bekir Yılmaz 45+2. dakikada, Osmanlıspor'da ise Beykan Şimşek 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 24'e yükselten Osmanlıspor 16. sırada küme düşme hattında yer alırken, puanını 38'e çıkaran Giresunspor 9. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor, 22 Mart Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

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