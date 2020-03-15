15 Mart 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Osmanlıspor 1-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor ile Giresunspor puanları paylaştı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2020

1. Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk etti. İki takım, (k.k.) ve 'nın (p) attığı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

1. Lig'in 28. haftasında ile Giresunspor, Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 63. dakikada 'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de konuk takımda 'nun 80. dakikada penaltıdan attığı gol skoru belirledi.

Öte yandan Giresunspor'da 45+2. dakikada, Osmanlıspor'da ise Beykan Şimşek 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 24'e yükselten Osmanlıspor 16. sırada küme düşme hattında yer alırken, puanını 38'e çıkaran Giresunspor 9. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor, 22 Mart Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda ile karşılaşacak. Giresunspor ise 21 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te sahasında 'u ağırlayacak.

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