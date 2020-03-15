TFF 1. Lig: Adanaspor 1-1 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle biterken, karşılaşmada daha gol sesi çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Müsabakanın 29. dakikasında konuk ekipte Theodore Mendy takımını 1-0 öne geçiren golü atan isim oldu.

43. dakikasında ev sahibinde Evren Korkmaz sahneye çıktı ve 1-1 eşitliği getiren isim oldu. Karşılaşmada daha gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor 20 puana yükselirken, Keçiörengücü 35 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

30'uncu dakikada Keçiörengücü sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

44'üncü dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

73'üncü dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

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