15 Mart 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Menemenspor 2-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

4 gollü maçta kazanan yok
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2020

1. Lig'in 28. haftasında Menemenspor sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri ve 'dan gelirken, konuk takımı gollerini penaltıdan ve kaydetti.

1. Lig'in 28. haftasında Menemenspor ile İstanbulspor, Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bu sezonki 8. beraberliğini aldı. ekibinin golleri 31. dakikada ve 89. dakikada 'dan gelirken, konuk takımın golleri 9. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada 'tan geldi.

Öte yandan İstanbulspor'da Wellington 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İzmir temsilcisi bu sonuçla puanını 35'e çıkararak maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 33 puanla 13. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Menemenspor, 22 Mart Pazar günü saat 19.00'da Balıksesirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbuspor ise 20 Mart Cuma günü saat 19.00'da Hatayspor'u ağırlayacak.

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