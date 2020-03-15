TFF 1. Lig: Menemenspor 2-2 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Menemenspor ile İstanbulspor, Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bu sezonki 8. beraberliğini aldı. İzmir ekibinin golleri 31. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ve 89. dakikada Tayfun Aydoğan'dan gelirken, konuk takımın golleri 9. dakikada penaltıdan Onur Ergün ve 82. dakikada Muhammed Enes Durmuş'tan geldi.

Öte yandan İstanbulspor'da Wellington 90+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İzmir temsilcisi bu sonuçla puanını 35'e çıkararak maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 33 puanla 13. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Menemenspor, 22 Mart Pazar günü saat 19.00'da Balıksesirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbuspor ise 20 Mart Cuma günü saat 19.00'da Hatayspor'u ağırlayacak.

DİĞER