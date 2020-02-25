25 Şubat 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Menemen Belediyespor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor'dan müthiş geri dönüş!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.02.2020

1. Lig'in 24. haftasında , 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'u 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. ekibine galibiyeti getiren golleri , (p) ve kaydetti.

1. Lig'in 24. haftasında ile , Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 43. dakikada , 52. dakikada (p) ve 55. dakikada 'in golleriyle 3-2 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekibin gollerini ise 1. dakikada Mehmet Boztepe ve 17. dakikada Tayfun Aydoğan kaydetti.

Adana Demirspor, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 3. sırada yükseldi. Bu sezon 10. yenilgisini alan Menemen Belediyespor ise 32 puanla 10. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, 29 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında lider Hatayspor'u ağırlayacak. Menemen Belediyespor ise 1 Mart Pazar günü saat 14.00'te BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak.

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