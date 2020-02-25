TFF 1. Lig: Menemen Belediyespor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Menemen Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Adana ekibine galibiyeti getiren golleri Hasan Kılıç, Erkan Zengin (p) ve Volkan Şen kaydetti.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemen Belediyespor ile Adana Demirspor, Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adana temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 43. dakikada Hasan Kılıç, 52. dakikada Erkan Zengin (p) ve 55. dakikada Volkan Şen'in golleriyle 3-2 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Ev sahibi ekibin gollerini ise 1. dakikada Mehmet Boztepe ve 17. dakikada Tayfun Aydoğan kaydetti.
Adana Demirspor, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 3. sırada yükseldi. Bu sezon 10. yenilgisini alan Menemen Belediyespor ise 32 puanla 10. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, 29 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında lider Hatayspor'u ağırlayacak. Menemen Belediyespor ise 1 Mart Pazar günü saat 14.00'te BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak.
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