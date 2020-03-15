TFF 1. Lig: Akhisarspor 0-0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Akhisarspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

TFF 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını ve play-offları yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

Ev sahibinin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı. Bu sonuçla birlikte Akhisarspor 45 puana yükselirken, BB Erzurumspor ise 47 puana yükseldi.

Akhisarspor gelecek hafta Altay'a konuk olacak. BB Erzusumspor ise sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



38. dakikada Tolga'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur'un şutu önce kaleci Sehic'e ardından direğe çarparak kornere çıktı.



41. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında defansın sektirdiği topu önünde bulan Cikalleshi'nin sert şutu kalecide kaldı.



45. dakikada BB Erzurumspor atağında Hasan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.



60. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa'nın sert şutu az farkla auta çıktı.



63. dakikada Akhisarsporlu Tolga'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Erzurumsporlu İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.



66. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.



82. dakikada Vrsajevic'in ceza sahası dışından sert şutu Sehic'te kaldı.

DİĞER