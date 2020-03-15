15 Mart 2020, Pazar
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Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020
TFF 1. Lig'in 28. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta lider Hatayspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yendi.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Hatayspor sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşmada golleri 47. dakikada Rayane Aabid ve 90. dakikada Helder Barbosa attı.
Bu sonuçla birlikte 53 puana çıkan Hatayspor liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise 40 puanda kaldı.
Hatayspor haftaya İstanbulspor deplasmanına konuk olacakken, Ümraniyespor ise Karagümrük'ü konuk edecek.
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