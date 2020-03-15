15 Mart 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Hatayspor tam gaz yoluna devam ediyor!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 28. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta lider , sahasında Cesar Grup 'u 2-0 yendi.

'in 28. haftasında sahasında Cesar Grup 'u konuk etti. Karşılaşmada golleri 47. dakikada Rayane Aabid ve 90. dakikada Helder Barbosa attı.

Bu sonuçla birlikte 53 puana çıkan Hatayspor liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise 40 puanda kaldı.

Hatayspor haftaya İstanbulspor deplasmanına konuk olacakken, Ümraniyespor ise Karagümrük'ü konuk edecek.

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