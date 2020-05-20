Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu kulüp doktorlarıyla toplantı düzenleyecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 23 Mayıs'ta Süper Lig kulüp doktorlarıyla, 30 Mayıs'ta ise TFF 1. Lig kulüp doktorlarıyla görüşüleceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları ile, 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de ise TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak"
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