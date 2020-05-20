20 Mayıs 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu kulüp doktorlarıyla toplantı düzenleyecek

TFF kulüp doktorlarıyla görüşecek!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

() , 'ta kulüp doktorlarıyla, 'ta ise TFF 1. Lig kulüp doktorlarıyla görüşüleceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

" , Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları ile, 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de ise TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak"

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