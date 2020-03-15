15 Mart 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Akhisarspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Akhisarspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2020

TFF 1. Lig’de muhteşem karşılaşma! Yılmaz Vural’ın yönetimindeki sahasında B.B. ’u ağırlayacak. Süper Lig’e çıkma yarışında peş peşe ilerleyen iki takımın maçında kazanan derin bir nefes alacak. İki takım taraftarları Google’da maçla ilgili aramalar yapıyor. Peki, Akhisarspor-B.B. Erzurumspor ? Hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar…

TFF 1. Lig'in iki formda takımı ve B.B. karşı karşıya geliyor. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Akhisarspor, ligin 2. sırasında yer alan B.B. Erzurumspor'u konuk ediyor. Antrenmanda açıklamalar yapan B.B. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü , "Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

AKHİSARSPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de en kritik mücadelelerden biri olan Akhisarspor-B.B. Erzurumspor mücadelesi bugün saat 19:00'da 1'den canlı izlenebilecek.

AKHİSARSPOR- B.B. ERZURUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TFF 1. Lig'de oynanacak olan Akhisarspor-B.B. Erzurumspor mücadelesi bugün saat 19:00'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.

Erteleme maçının hakemi belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Adanaspor-Keçiörengücü maçı şifresiz mi? Adanaspor-Keçiörengücü maçı şifresiz mi?
Hatayspor-Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Hatayspor-Ümraniyespor maçı şifresiz mi?
Bursaspor ile Boluspor yenişemedi Bursaspor ile Boluspor yenişemedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör