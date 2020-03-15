Akhisarspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Maç şifresiz mi?
TFF 1. Lig’de muhteşem karşılaşma! Yılmaz Vural’ın yönetimindeki Akhisarspor sahasında B.B. Erzurumspor’u ağırlayacak. Süper Lig’e çıkma yarışında peş peşe ilerleyen iki takımın maçında kazanan derin bir nefes alacak. İki takım taraftarları Google’da maçla ilgili aramalar yapıyor. Peki, Akhisarspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar…
TFF 1. Lig'in iki formda takımı Akhisarspor ve B.B. Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Akhisarspor, ligin 2. sırasında yer alan B.B. Erzurumspor'u konuk ediyor. Antrenmanda açıklamalar yapan B.B. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.
AKHİSARSPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'de en kritik mücadelelerden biri olan Akhisarspor-B.B. Erzurumspor mücadelesi bugün saat 19:00'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.
AKHİSARSPOR- B.B. ERZURUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
TFF 1. Lig'de oynanacak olan Akhisarspor-B.B. Erzurumspor mücadelesi bugün saat 19:00'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak.
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