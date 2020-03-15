15 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

Göztepe-Çaykur Rizespor maçının hakemi belli oldu

Erteleme maçının hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

'de ile arasında oynanacak 21. hafta erteleme maçını yönetecek hakem açıklandı. Mücadelede düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Salı günü İzmir'deki Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Gökberk Arslan olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maç saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maç saat kaçta? Hangi kanalda?
Kayserispor'dan kritik galibiyet! Kayserispor'dan kritik galibiyet!
Trabzonspor-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör