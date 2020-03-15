15 Mart 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Göztepe-Çaykur Rizespor maçının hakemi belli oldu
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020
Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak 21. hafta erteleme maçını yönetecek hakem açıklandı. Mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Gökberk Arslan olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...