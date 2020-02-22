22 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Kazanmaya gidiyoruz

Kazanmaya gidiyoruz
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Ligde ilk 6 sıradaki 5 rakibiyle yaptığı 7 maçta 6 kez kazanan Timsah, Erzurum’a galibiyet parolasıyla çıkıyor. , “Kazanmak istiyoruz” dedi.

Aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig'e adım adım yaklaşan , 14.00'te güçlü rakibi BB Erzurum'a konuk oluyor. İkinci yarıda aldığı sonuçlarla ligin en başarılısı olan Timsah, 5 maçta 12 puan topladı. Bu sezon kritik maçların takımı olan Bursaspor, ilk 6'da yer alan 5 rakibine karşı 7 maçın 6'sını kazandı. Hatay'ı 2-1, Erzurum'u 1-0, A. Demir'i 2-1, K.Gücü'nü 1-0, Akhisar'ı 2-1 ve 1-0 mağlup eden Bursa, bir galibiyet daha istiyor. Teknik Direktör , "3 puanı istiyoruz" dedi.

23 KİŞİLİK KADROYLA GİTTİ
Bursaspor kadrosu: Çağlar, Emrullah, Ataberk, Anıl, Diarra, Cüneyt, Sedat, Onur, İsmail, Kerem, Aykut, Selçuk, Emirhan, Atanasov, Burak, Recep, Serdar, Tayfur, Traore, Ali, Kubilay, Seleznov, Batuhan.
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