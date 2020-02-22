22 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
23 KİŞİLİK KADROYLA GİTTİ
Bursaspor kadrosu: Çağlar, Emrullah, Ataberk, Anıl, Diarra, Cüneyt, Sedat, Onur, İsmail, Kerem, Aykut, Selçuk, Emirhan, Atanasov, Burak, Recep, Serdar, Tayfur, Traore, Ali, Kubilay, Seleznov, Batuhan.
Kazanmaya gidiyoruz
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Ligde ilk 6 sıradaki 5 rakibiyle yaptığı 7 maçta 6 kez kazanan Timsah, Erzurum’a galibiyet parolasıyla çıkıyor. İbrahim Üzülmez, “Kazanmak istiyoruz” dedi.
Aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig'e adım adım yaklaşan Bursaspor, 14.00'te güçlü rakibi BB Erzurum'a konuk oluyor. İkinci yarıda aldığı sonuçlarla ligin en başarılısı olan Timsah, 5 maçta 12 puan topladı. Bu sezon kritik maçların takımı olan Bursaspor, ilk 6'da yer alan 5 rakibine karşı 7 maçın 6'sını kazandı. Hatay'ı 2-1, Erzurum'u 1-0, A. Demir'i 2-1, K.Gücü'nü 1-0, Akhisar'ı 2-1 ve 1-0 mağlup eden Bursa, bir galibiyet daha istiyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "3 puanı istiyoruz" dedi.
23 KİŞİLİK KADROYLA GİTTİ
Bursaspor kadrosu: Çağlar, Emrullah, Ataberk, Anıl, Diarra, Cüneyt, Sedat, Onur, İsmail, Kerem, Aykut, Selçuk, Emirhan, Atanasov, Burak, Recep, Serdar, Tayfur, Traore, Ali, Kubilay, Seleznov, Batuhan.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...