11 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Giresunspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Giresunspor Keçiörengücü'nü tek golle geçti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.03.2020

1. Lig'in 27. haftasında , sahasında 'nü 1-0 mağlup etti. ekibine galibiyeti getiren gol 'dan geldi. Ev sahibi takım bu sonuçla 10. galibiyetini elde ederken, konuk takım ise 9. yenilgisini aldı.

1. Lig'in 27. haftasında ile , Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 26. dakikada 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı.

ekibi, bu sonuçla puanını 37'e yükselterek 9. sıraya yükselirken, Keçiörengücü ise bu mağlubiyetin ardından 10. sıraya geriledi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise aynı gün saat 16.30'da deplasmanda ile karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Ümraniyespor ile Menemenspor yenişemedi! Ümraniyespor ile Menemenspor yenişemedi!
İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan 3 puandı İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan 3 puandı
Berke Özer Altınordu'yu ziyaret etti! Berke Özer Altınordu'yu ziyaret etti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör