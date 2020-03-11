TFF 1. Lig: Giresunspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren gol Özgür Can Özcan'dan geldi. Ev sahibi takım bu sonuçla 10. galibiyetini elde ederken, konuk takım ise 9. yenilgisini aldı.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor ile Keçiörengücü, Giresun Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 26. dakikada Özgür Can Özcan'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı.
Karadeniz ekibi, bu sonuçla puanını 37'e yükselterek 9. sıraya yükselirken, Keçiörengücü ise bu mağlubiyetin ardından 10. sıraya geriledi.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise aynı gün saat 16.30'da deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.
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