21 Şubat 2020, Cuma
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Altay seri peşinde
Giriş Tarihi: 21.02.2020
Yalçın Koşukavak’ı göreve getiren siyah-beyazlılar, Adanaspor’u yenerek Bornova’da üst üste 3. kez kazanmanın hesaplarını yaptı.
Play-off hattından çıktıktan sonra Ali Tandoğan'ın yerine Yalçın Koşukavak'ı getiren Altay, pazar günü konuk edeceği Adanaspor'u yenmeyi planlıyor. İkinci yarıda yeni adresini Bornova Stadı olarak belirleyen ve burada İstanbulspor (1-0) ile Boluspor'u (2-1) yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek istiyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Putsila'nın forma giyebileceği belirtildi. Öte yandan önümüzdeki 5 maçın 4'üne İzmir'de çıkacak Altay, Adana, Bursa (d), Altınordu, Menemen (d) ve Hatay'la karşı karşıya gelecek.
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