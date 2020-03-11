11 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Erzurum ve Hatay kaybetti zirve kızıştı

Erzurum ve Hatay kaybetti zirve kızıştı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.03.2020

1. Lig'de Erzurumspor ve Hatayspor'un Ligin 26. haftasında rakiplerine puan kaybetmesiyle zirve hattı kızıştı. İki takımında puan kaybetmesiyle zirve yarışı dahada karıştı.

. 1 Lig'de BB Erzurumspor sahasında 'e 3-1 mağlup olurken Hatayspor da deplasmanda Altay'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçlarla birlikte ligin ilk iki sırasındaki takımların haftayı puansız kapatmasıyla zirve yarışı da kızıştı.

TFF 1. Lig'de zirve yarışı karıştı. İlk 2 sıradaki ekiplerden BB Erzurumspor ligin 27. haftasında evinde misafir ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Mücadelede Karagümrük'ün gollerini 78 ve 83'de Sobiech, 80'de de Darri atarken Dadaşların tek golü ise 44'de 'ndan geldi. Erzurumspor'un mağlup olduğu gün, lider Hatayspor da deplasmanda Altay'a kaybetti. Erzurumspor ve Hatayspor'un puansız geçtiği haftada , Altay ve Karagümrük, aldıkları galibiyetlerle zirveyle arasındaki puan farkını azalttı ve TFF 1. Lig'deki zirve yarışı karıştı. Hatayspor 27. haftayı 50 puanla zirvede tamamlarken ikinci sıradaki Erzurumspor 46 puanla kaldı. deplasmanından 3 puanla dönen Bursaspsor ise 45 puanla üçüncü sıraya yükselerek liderle puan farkını 5'e ikinci sıradaki Erzurumspor'la ise 1'e indirdi. Bugün oynanacak olan Demirspor-Akhisarspor mücadelesi de yarışı kızıştıracak.

KARAGÜMRÜK 2 TEKNİK ADAMI GÖNDERDİ

Ömer Erdoğan yönetimindeki Karagümrük, geçtiğimiz hafta ile sahasında 2-2 berabere kalırken, bu maçın ardından Adana ekibinde Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrılmıştı. Karagümrük bu hafta Erzurumspor'u mağlup edip, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, Erzurum ekibinde ise Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

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