Erzurum ve Hatay kaybetti zirve kızıştı
TFF 1. Lig'de Erzurumspor ve Hatayspor'un Ligin 26. haftasında rakiplerine puan kaybetmesiyle zirve hattı kızıştı. İki takımında puan kaybetmesiyle zirve yarışı dahada karıştı.
TFF. 1 Lig'de BB Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olurken Hatayspor da deplasmanda Altay'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçlarla birlikte ligin ilk iki sırasındaki takımların haftayı puansız kapatmasıyla zirve yarışı da kızıştı.
TFF 1. Lig'de zirve yarışı karıştı. İlk 2 sıradaki ekiplerden BB Erzurumspor ligin 27. haftasında evinde misafir ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Mücadelede Karagümrük'ün gollerini 78 ve 83'de Sobiech, 80'de de Darri atarken Dadaşların tek golü ise 44'de Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi. Erzurumspor'un mağlup olduğu gün, lider Hatayspor da deplasmanda Altay'a kaybetti. Erzurumspor ve Hatayspor'un puansız geçtiği haftada Bursaspor, Altay ve Karagümrük, aldıkları galibiyetlerle zirveyle arasındaki puan farkını azalttı ve TFF 1. Lig'deki zirve yarışı karıştı. Hatayspor 27. haftayı 50 puanla zirvede tamamlarken ikinci sıradaki Erzurumspor 46 puanla kaldı. Balıkesir deplasmanından 3 puanla dönen Bursaspsor ise 45 puanla üçüncü sıraya yükselerek liderle puan farkını 5'e ikinci sıradaki Erzurumspor'la ise 1'e indirdi. Bugün oynanacak olan Adana Demirspor-Akhisarspor mücadelesi de yarışı kızıştıracak.
KARAGÜMRÜK 2 TEKNİK ADAMI GÖNDERDİ
Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Karagümrük, geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kalırken, bu maçın ardından Adana ekibinde Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrılmıştı. Karagümrük bu hafta Erzurumspor'u mağlup edip, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, Erzurum ekibinde ise Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
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