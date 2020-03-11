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BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi
Giriş Tarihi: 12.03.2020
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam en son Denizlispor'u çalıştırmıştı.
BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.
BB Erzurumspor yönetimince yapılan açıklamada Fatih Karagümrükspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'de de BB Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığını bildirildi. Tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün Erzurum'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.
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