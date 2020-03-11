12 Mart 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.03.2020

1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine ile anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik adam en son Denizlispor'u çalıştırmıştı.

'da ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirildi.

BB Erzurumspor yönetimince yapılan açıklamada Fatih Karagümrükspor maçı sonrası Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon 'de de BB Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığını bildirildi. Tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün 'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Berke Özer Altınordu'yu ziyaret etti! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
“Maçı kaybetsem üzülmeyecektim” “Maçı kaybetsem üzülmeyecektim”
Altınordu deplasmanda İstanbulspor'u devirdi Altınordu deplasmanda İstanbulspor'u devirdi
Giresunspor Keçiörengücü'nü tek golle geçti Giresunspor Keçiörengücü'nü tek golle geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör