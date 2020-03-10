TFF 1. Lig: Boluspor 2-1 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adanaspor'u konuk eden Boluspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

Düşme hattında bulunan iki ekibin mücadelesinde Boluspor, taraftarının da desteğiyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Boluspor 24 puana çıkarken, Adanaspor ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada, Eze'nin ara pasında topla buluşan Etame, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

30. Halilovic'in ceza sahası alanının dışından vurduğu sert şutu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çıkarmayı başardı.

79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Seth, uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada, ceza sahası içine gönderilen ortada Kidric'in aşırttığı meşin yuvarlak İsmail'in önünde kaldı. İsmail Konuk, oluşan karambolde topu filelere gönderdi. 1-1

86. dakikada Melih Okutan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı, düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. 2-1



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