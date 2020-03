TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından biri de Bursaspor. Bursaspor, sezonu en iyi noktada tamamladıktan sonra eski güçlü günlerine geri dönebilmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den TFF 1. Lig’e düşen Bursaspor, Balıkesirspor ile kritik bir maça çıkacak. Bursaspor zorlu Balıkesirspor deplasmanından 3 puan alarak play off sıralamasındaki yerini korumak istiyor. Karşılaşma birçok takımı ve taraftarını yakından ilgilendiriyor. Google üzerinde taraftarlar maçla ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki, Balıkesirspor-Bursaspor mücadelesi saat kaçta? Hangi kanalda? Tüm soruların cevabı haberimizde…

Bursaspor Süper lig'de yıllarca fırtına gibi esti. 1 şampiyonluğu bulunan Bursaspor, eski günlerine geri dönebilmek için TFF 1. Lig'de başarılı olmak istiyor. Bursaspor her ne kadar play off sıralamasında olsa da her puan kaybı sezon sonu mutlu sona ulaşmalarını riske sokabilir. Yeşil beyezlı ekip 10. Sıradaki rakibi Balıkesirspor'u yenerek elini güçlendirmek istiyor.

BALIKESİRSPOR-BURSASPOR KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'den çıkarak Süper Lig'e katılma planları yapan Bursaspor, zorlu Balıkesirspor deplasmanına konuk oluyor. Maçı Ramazan Keleş ve ekibi yönetecek. Karşılaşma TSİ saat 19:00'da başlayacak.

BALIKESİRSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Balıkesirspor-Bursaspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.

DİĞER