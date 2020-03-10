10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

TFF 1. Lig Balıkesirspor-Bursaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

’in iddialı takımlarından biri de . Bursaspor, sezonu en iyi noktada tamamladıktan sonra eski güçlü günlerine geri dönebilmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den TFF 1. Lig’e düşen Bursaspor, ile kritik bir maça çıkacak. Bursaspor zorlu Balıkesirspor deplasmanından 3 puan alarak play off sıralamasındaki yerini korumak istiyor. Karşılaşma birçok takımı ve taraftarını yakından ilgilendiriyor. Google üzerinde taraftarlar maçla ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki, Balıkesirspor-Bursaspor mücadelesi saat kaçta? Hangi kanalda? Tüm soruların cevabı haberimizde…

Süper lig'de yıllarca fırtına gibi esti. 1 şampiyonluğu bulunan Bursaspor, eski günlerine geri dönebilmek için 'de başarılı olmak istiyor. Bursaspor her ne kadar play off sıralamasında olsa da her puan kaybı sezon sonu mutlu sona ulaşmalarını riske sokabilir. Yeşil beyezlı ekip 10. Sıradaki rakibi 'u yenerek elini güçlendirmek istiyor.

BALIKESİRSPOR-BURSASPOR KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'den çıkarak Süper Lig'e katılma planları yapan Bursaspor, zorlu Balıkesirspor deplasmanına konuk oluyor. Maçı Ramazan Keleş ve ekibi yönetecek. Karşılaşma TSİ saat 19:00'da başlayacak.

BALIKESİRSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan Balıkesirspor-Bursaspor mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 1'den karşılaşmayı izleyebilirler.

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