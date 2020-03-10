TFF 1. Lig: Balıkesirspor 1-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Timsah'a galibiyeti getiren gollerİ Abdou Razack Traore, Kubilay Kanatsızkuş ve Shehu Abdullah kaydederken, ev sahibi takımın tek golü Aly Malle'den geldi.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, Süper Lig'e yükselme yolundaki rakipleri Hatayspor ve BB Erzurumspor:'un yenilgiye ayrıldığı haftada rakibini 3-1 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Bursaspor'un golleri 15. dakikada Abdou Razack Traore, 22. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 60. dakikada Shehu Abdullah'tan gelirken, Balıkesirspor'un tek golü 76. dakikada Al Maile'den geldi.
Bursaspor bu sonuçla puanını 45'e yükselterek 2. sıradaki BB Erzurumspor ile arasındaki puan farkını 1'e, lider Hatayspor ile puanı farkını ise 5'e indirdi ve 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Balıkesirspor ise 34 puanla 10. sırada kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor, 14 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Balıkesirspor ise 16 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...