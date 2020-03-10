TFF 1. Lig: Balıkesirspor 1-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, Süper Lig'e yükselme yolundaki rakipleri Hatayspor ve BB Erzurumspor:'un yenilgiye ayrıldığı haftada rakibini 3-1 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Bursaspor'un golleri 15. dakikada Abdou Razack Traore, 22. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 60. dakikada Shehu Abdullah'tan gelirken, Balıkesirspor'un tek golü 76. dakikada Al Maile'den geldi.

Bursaspor bu sonuçla puanını 45'e yükselterek 2. sıradaki BB Erzurumspor ile arasındaki puan farkını 1'e, lider Hatayspor ile puanı farkını ise 5'e indirdi ve 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Balıkesirspor ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor, 14 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Balıkesirspor ise 16 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak.





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