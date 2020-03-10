11 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Balıkesirspor 1-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor'dan kritik galibiyet
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

1. Lig'in 27. haftasında , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti. Timsah'a galibiyeti getiren gollerİ , ve kaydederken, ev sahibi takımın tek golü Aly Malle'den geldi.

1. Lig'in 27. haftasında ile , Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, 'e yükselme yolundaki rakipleri Hatayspor ve BB Erzurumspor:'un yenilgiye ayrıldığı haftada rakibini 3-1 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Bursaspor'un golleri 15. dakikada , 22. dakikada ve 60. dakikada 'tan gelirken, Balıkesirspor'un tek golü 76. dakikada Al Maile'den geldi.

Bursaspor bu sonuçla puanını 45'e yükselterek 2. sıradaki BB Erzurumspor ile arasındaki puan farkını 1'e, lider Hatayspor ile puanı farkını ise 5'e indirdi ve 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Balıkesirspor ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor, 14 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında 'u ağırlayacak. Balıkesirspor ise 16 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak.


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