10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 Giriş Tarihi: 10.03.2020

1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."

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