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Hedefe varacağız
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Son 3 maçta berabere kalan Bursaspor’da Başkan Mesut Mestan, “Balıkesir’den 3 puanla ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz” diye konuştu.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor, son 3 maçından beraberlikle ayrılırken, zirvedeki rakipleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un da haftayı 1'er puanla kapatmasıyla bir nebze olsun teselli buldu. Başkan Mesut Mestan, Süper Lig hedefleri doğrultusunda, var güçleriyle çabaladıklarını söyledi. Kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Mestan, "Geçen haftaki sıralama değişmedi. Çok kritik bir sürece girdik. Balıkesir maçından galibiyetle ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz" diye iddialı konuştu.
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