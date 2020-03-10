10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

Hedefe varacağız

Hedefe varacağız
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Son 3 maçta berabere kalan Bursaspor’da Başkan , “Balıkesir’den 3 puanla ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor, son 3 maçından beraberlikle ayrılırken, zirvedeki rakipleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 'un da haftayı 1'er puanla kapatmasıyla bir nebze olsun teselli buldu. Başkan , Süper Lig hedefleri doğrultusunda, var güçleriyle çabaladıklarını söyledi. Kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Mestan, "Geçen haftaki sıralama değişmedi. Çok kritik bir sürece girdik. Balıkesir maçından galibiyetle ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz" diye iddialı konuştu.
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