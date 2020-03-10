10 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

Samsun büyük düşünüyor

Samsun büyük düşünüyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.03.2020

’ta takipçisi Manisa FK’nin 10 puan önünde 1. Lig’e koşan Yılport Samsun’un hedefleri büyük.

'ta takipçisi Manisa FK'nin 10 puan önünde 1. Lig'e koşan Yılport Samsun'un hedefleri büyük. Başkan Yüksel Yıldırım, "Yurt dışında Manchester United, Liverpool gibi büyük kulüpler nasıl oynuyorsa; kombineleri satılmış bilet bulamıyorsun sırada bekliyorsun, biz de inşallah Samsun'u böyle en az 20 bin kombinenin olduğu, locaların dolduğu, sponsorların birbirleriyle yarıştığı bir takım yaratacağız" iddiasında bulundu.
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