09 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Ümraniye altın buldu

Ümraniye altın buldu
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Haftanın kapanış karşılaşmasında 'ya konuk olan Ümraniye, Muhammed ve Nouri'nin golleriyle 3 puanı aldı: 2-1.

Haftanın kapanış karşılaşmasında 'ya konuk olan Ümraniye, Muhammed ve Nouri'nin golleriyle 3 puanı aldı: 2-1. Bu galibiyetle puanını 39'a yükselten İstanbul temsilcisi, 8. sıradaki yerini korudu. Burak İnce'nin golüne rağmen 27 puanda kalan Altınordu ise 14. sırada kaldı. Ümraniyespor haftaya bir başka Ege temsilcisi Mememenspor'u ağırlayacak. Altınordu ise İstanbulspor'a konuk olacak.

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