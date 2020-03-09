09 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Cüneyt Dumlupınar A. Demir’de

Cüneyt Dumlupınar A. Demir’de
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Ligdeki Karagümrük maçı 2-2 bitince ile yollarını ayırmıştı.

Ligdeki Karagümrük maçı 2-2 bitince ile yollarını ayırmıştı. Lacivertmaviler Cüneyt Dumlupınar'ı göreve getirdi. 39 yaşındaki teknik adam son olarak Karagümrük'ü çalıştırmıştı. Takımın başında 19 maça çıkan Dumlupınar 2.11 puan ortalaması tutturmuştu. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

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