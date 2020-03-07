İbrahim Üzülmez’den istifa açıklaması: "Görevimin başındayım"
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, İstanbulspor ile 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından çıkan istifa haberlerini değerlendirdi. Üzülmez, “Ben sonuna kadar Bursaspor'da görevimin başındayım. Yönetimden bana gelen bir şey yok. Ben bu takımı limana yanaştırmak için var gücümle çalışacağım” dedi.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Bursaspor, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Müsabaka boyunca iki takım da mücadele etti ve çok pozisyon olmadı. Rakibimize duran top haricinde pozisyon vermedik. Skoru lehimize çevirmemiz için baskılı oynamamıza rağmen çok fazla pozisyon üretemedik. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Bu yarış devam edecek. Kolay değil. Eksiklerimiz var. Haftaya gelecekler. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağımızı umut ediyorum. Her şeye rağmen oyuncularımı kutluyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Hakemden çok canımız yandı. Benimle ilgili maçtan sonra bir rapor yazmış. Hakemler çok rahattı. İnşallah hata yapmadıkları maçlar yönetirler" dedi.
Üzülmez, bir basın mensubunun, istifa iddialarına yönelik sorduğu soruya ise şu yanıtı verdi:
"Ben sonuna kadar Bursaspor'da görevimin başındayım. 8-10 haftalık bir şey için gelmedim. Daha önce de zorlu yollardan geçtik. Yönetimden bana gelen bir şey yok. Ben bu takımı limana yanaştırmak için var gücümle çalışacağım. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın."
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